Сбил и уехал: в Сызрани ищут водителя, отправившего женщину в больницу

СЕГОДНЯ 15:07 2019-01-29T15:07:55+03:00

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Полицейские разыскивают водителя, который сбил пешехода и скрылся с места происшествия. ДТП произошло в Сызрани 28 декабря в 9:00 на улице Базарной.

- Неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигался со стороны улицы Московской. В районе дома № 28 по улице Базарной он наехал женщину, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося женщина получила травму ноги, с которой ее на машине скорой помощи увезли в больницу. Медики приняли решение госпитализировать пострадавшую.

Полицейские просят всех, кто был свидетелем данного ДТП или что-либо знает о личности скрывшегося водителя, сообщить об этом по телефонам: (8464) 33-38-66, 020 (102) или обратиться по адресу: Сызрань, улица Кирова, 50, кабинет 13.