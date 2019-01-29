2019-01-29T15:11:28+03:00
Спорт

В волейбольной «Нове» сменился исполнительный директор

Должность занял бывший зам директора по спортивным вопросам клуба Евгений Петропавлов
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Евгений Петропавлов. Фото: ВК "Нова"Евгений Петропавлов. Фото: ВК "Нова"
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В волейбольном клубе «Нова» произошли кадровые перестановки. На должность исполнительного директора назначили Евгения Петропавлова, который до этого работал в клубе заместителем директора по спортивным вопросам, сообщает пресс-служба «Новы».

- Евгений Петропавлов – воспитанник новокуйбышевского волейбола, на протяжении 10 лет он выступал в составе команд «Октан» и «Нова» (всего более 700 матчей), имеет звание мастера спорта России. По окончанию игровой карьеры перешел на административную работу в клубе, - говорится в сообщении.

На этом посту Петропавлов сменил Станислава Трофименко. По словам нового исполнительного директора, в первую очередь надо обеспечить стабильное поступление денег в клуб, грамотное планирование финансов и их расходование, чтобы у команды были нормальные условия для выступления в чемпионате.

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