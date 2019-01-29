Самарцам объяснят, кому платить за газ

СЕГОДНЯ 15:21 2019-01-29T15:21:18+03:00

Пресс-конференция пройдет 30 января в 11:00 в пресс-центре «КП-Самара»

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В среду, 30 января 2019 года, в 11:00 в пресс-центре газеты «Комсомольская правда» (Самара, улица Лесная, дом 9) состоится пресс-конференция по вопросам перевода населения Самарской области – потребителей природного газа на прямые платежи поставщику газа «Газпром межрегионгаз Самара».

В пресс-конференции примут участие:

- генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара» Андрей Кислов;

- председатель Правления ООО «СВГК» Иван Аветисян;

- министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков;

- министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова;

Аккредитация СМИ обязательна.

Аккредитация проводится по электронной почте: lika@phkp.ru