Самарцам объяснят, кому платить за газ
В среду, 30 января 2019 года, в 11:00 в пресс-центре газеты «Комсомольская правда» (Самара, улица Лесная, дом 9) состоится пресс-конференция по вопросам перевода населения Самарской области – потребителей природного газа на прямые платежи поставщику газа «Газпром межрегионгаз Самара».
В пресс-конференции примут участие:
- генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара» Андрей Кислов;
- председатель Правления ООО «СВГК» Иван Аветисян;
- министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков;
- министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова;
Аккредитация СМИ обязательна.
Аккредитация проводится по электронной почте: lika@phkp.ru