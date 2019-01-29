2019-01-29T15:21:18+03:00
Общество

Самарцам объяснят, кому платить за газ

Пресс-конференция пройдет 30 января в 11:00 в пресс-центре «КП-Самара»
Поделиться:
Аккредитация проводится по электронной почте: lika@phkp.ruАккредитация проводится по электронной почте: lika@phkp.ru
Изменить размер текста:

В среду, 30 января 2019 года, в 11:00 в пресс-центре газеты «Комсомольская правда» (Самара, улица Лесная, дом 9) состоится пресс-конференция по вопросам перевода населения Самарской области – потребителей природного газа на прямые платежи поставщику газа «Газпром межрегионгаз Самара».

В пресс-конференции примут участие:

- генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара» Андрей Кислов;

- председатель Правления ООО «СВГК» Иван Аветисян;

- министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков;

- министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова;

Аккредитация СМИ обязательна.

Аккредитация проводится по электронной почте: lika@phkp.ru

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре на везде в «Кошелев» КамАЗ «потерял» четыре бетонные плиты
Детская коляска, провиант и палатка: путешественник из Бузулука идет пешком в Самару
В Самаре появился департамент междуножного хозяйства
Правительство Самарской области добивается, чтобы квитанции за газ были едиными
В Самаре займутся развитием территории от «Кинапа» до улицы Лейтенанта Шмидта
Раздельный сбор мусора в Самарской области планируют ввести к 2020 году
В Самаре молодая автомобилистка попала в больницу после столкновения с грузовиком
В волейбольной «Нове» сменился исполнительный директор
Сбил и уехал: в Сызрани ищут водителя, отправившего женщину в больницу
Нужно больше денег: на достройку Фрунзенского моста попросят дополнительные федеральные средства
В Сызрани пьяный водитель на «Мерседесе» устроил догонялки с ДПС
В Самаре бывшего борца с коррупцией будут судить за взятку от бизнесмена
О «заминировании» больниц Самары сообщали по электронной почте
«Ростелеком» испытал отечественную квантовую защиту передачи данных
Вновь придется померзнуть: в Самаре на Карбышева и Энтузиастов произошли аварии на теплосетях
Жена экс-мэра Самары Олега Фурсова получит выговор за поездки в Южную Корею за счет бюджета
Нанес ущерб на 30 тысяч рублей: в речпорту Сызрани поймали браконьера с 263 раками
Суд разрешил гипермаркету «Ашан» не возобновлять полноценную работу в ТЦ «Московский» в Самаре
Стоит густой пар: в Самаре в подъездах домов, где недавно произошла авария на теплосетях, начало прорывать трубы
Губернатор Дмитрий Азаров подтвердил, что за газ будут выставлять два счета