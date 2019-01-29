В Самаре молодая автомобилистка попала в больницу после столкновения с грузовиком

СЕГОДНЯ 15:28 2019-01-29T15:28:35+03:00

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В понедельник, 28 января, около 8:00 на Аэропортовском шоссе в Самаре произошло серьезное ДТП. Там на «встречке» столкнулись грузовик и Nissan March. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 56-летний водитель ГАЗ-4732 двигался со стороны улицы Октябрьской в направлении улицы Транзитной. Напротив дома № 76 на Аэропортовском шоссе он отвлекся от дороги и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с иномаркой под управлением 21-летней девушки, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате столкновения пострадала только автомобилистка. Ее на машине скорой помощи доставили в больницу, где ей назначили амбулаторное лечение. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.