2019-01-29T15:47:55+03:00
Общество

Раздельный сбор мусора в Самарской области планируют ввести к 2020 году

К этому времени нужно будет решить задачи с переработкой и машинами
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Раздельный сбор мусора в Самарской области собираются ввести к 2020 году. Предполагают, что это будет точечноРаздельный сбор мусора в Самарской области собираются ввести к 2020 году. Предполагают, что это будет точечноФото: Архив "КП"
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Раздельный сбор мусора в Самарской области собираются ввести к 2020 году. К этому времени планируют решить все задачи с вывозом отходов и переработкой. Об этом рассказал председатель правления ООО «ЭкоСтройРесурс» Михаил Захаров.

- Нужны отдельные машины, которые будут вывозить контейнеры, например, с пластиком, на отдельную утилизацию. Нам знаком опыт других регионов, где приезжает один мусоровоз и забирает ТКО и пластик и уезжает на полигон. Там говорят – мы поставили два контейнера, у нас раздельный сбор мусора. Также нужна отдельная переработка. А новый завод, новое предприятие – это отдельный инвестор. Это не сфера деятельности регоператора, - приводит слова Захарова корреспондент сайта samara.kp.ru.

Сейчас в Самарской области три сортировочных центра, еще два строят – в Новокуйбышевске и под Самарой. Планируют, что они будут готовы во второй половине 2019 года.

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