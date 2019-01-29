В Самаре займутся развитием территории от «Кинапа» до улицы Лейтенанта Шмидта

СЕГОДНЯ 15:55 2019-01-29T15:55:08+03:00

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В Самаре собираются заняться освоением территории вдоль реки Волги на участке от развлекательного центра «Кинап» до улицы Лейтенанта Шмидта. Об этом стало известно во вторник, 29 января, в ходе рабочего совещания в правительстве региона.

- Эта территория на сегодня - самая перспективная в городе. Давайте подойдем к ее освоению предельно грамотно и продуманно. Это то, что останется после нас потомкам. И здесь мы не имеем права на ошибку. От комплексного освоения площадка только выиграет, - отметил губернатор Дмитрий Азаров.

Пока прозвучали варианты по строительству на территории вдоль Волги жилых домов, офисов и социальных объектов. Однако по каждому из этих предложений глава региона высказал ряд замечаний. Дмитрий Азаров поручил профильному министерству и застройщикам внести коррективы в предложенные варианты и разработать план комплексного развития этой территории.