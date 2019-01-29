Правительство Самарской области добивается, чтобы квитанции за газ были едиными

СЕГОДНЯ 16:03 2019-01-29T16:03:22+03:00

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, кому все же платить за газ в Самарской области в 2019 году. Он сообщил депутатам губдумы, что решение принято, двойных квитанций за газ не будет. Стороны пришли к согласию. Счет за газ выставит «Газпром межрегионгаз». СВГК продолжит заниматься транспортировкой и техническим обслуживанием.

- При этом Правительство Самарской области продолжит работу над тем, чтобы платёжный документ был единый, а уже потом происходило его расщепление, - отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор поручил министру энергетики и ЖКХ Сергею Маркову и министру соцдем и семейной политики Марине Антимоновой донести всю информацию до жителей, проконсультировать и рассказать, какие льготы и кому положены. Также важный факт: все средства, которые до этого были переданы СВГК, будут перечислены собственнику газа - компании «Газпром».

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