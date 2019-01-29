2019-01-29T16:15:17+03:00
Общество

В Самаре появился департамент междуножного хозяйства

Ранее ведомство было известно горожанам, как департамент городского хозяйства и экологии
Анастасия ФИЛАТОВА
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Департамент междуножного хозяйства расположился на улице КоммунистическойДепартамент междуножного хозяйства расположился на улице КоммунистическойФото: Google. Карты.
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В Самаре появилось новое ведомство - департамент междуножного хозяйства. Согласно сервису Google.Maps, сотрудники этого учреждения обитают в здании на улице Коммунистическая, 17.

Отметим, что ранее по этому адресу можно было найти департамент городского хозяйства и экологии. В принципе он до сих пор там работает, только неизвестные шутники решили, что ведомству не помешает получить новое название. Кто-то из жителей Самары зашел на Google.Maps и переименовал департамент.

Отметим, что сейчас изменения на карте может внести любой пользователь Google. Однако появляются они только после того, как на это дадут добро другие пользователи, проживающие в данном населенном пункте, а также редакторы. К слову, недавно подобным образом были переименованы несколько школ и детских садов в других российских городах. Неизвестные присвоили им имя бразильского стриптизера Рикардо Милоса.

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