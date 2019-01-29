Детская коляска, провиант и палатка: путешественник из Бузулука идет пешком в Самару

СЕГОДНЯ 16:43 2019-01-29T16:43:35+03:00

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На днях молодой человек по имени Дмитрий затеял путешествие, которое должно связать две области: Оренбургскую и Самарскую. Молодой человек решил пешком пройти от ТЦ «Север» в Бузулуке до ТЦ «Аврора» в Самаре. Большой его поход стартовал в воскресенье, 27 января.

- Дмитрию предстоит пройти 167 километров. Время в пути составит приблизительно от 7 до 10 дней. На кону — 200 тысяч рублей. На эту сумму он поспорил со своими друзьями, - рассказали знакомые молодого человека.

Парень отправился в путь с детской коляской, палаткой и провиантом. В дороге ему нельзя будет останавливаться в местах обогрева (только улица) и покупать еду. Он будет есть только то, что взял с собой. В пути молодого человека сопровождают друзья. Они едут на машине и снимают все передвижения Дмитрия на видео. Трансляцию путешествия молодые люди ведут на своем YouTube-канале под названием «Бодрый ленивец». Отметим, что к настоящему времени парень прошел уже более 50 км.