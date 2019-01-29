В Самаре на везде в «Кошелев» КамАЗ «потерял» четыре бетонные плиты

СЕГОДНЯ 16:59 2019-01-29T17:00:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем во вторник, 29 января, в Красноглинском районе Самары произошло необычное ДТП с участием большегруза. Там после съезда с Московского шоссе в сторону торгового центра «Мега» с грузовика слетели бетонные плиты. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

- На кольце у «Тойота Центра» с КамАЗа слетели 4 плиты на дорогу, хорошо еще другие машины не задело. На везде в «Кошелев» - пробка! - рассказали местные жители.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Подробности происшествия предстоит установить сотрудникам полиции.