2019-01-29T17:00:09+03:00
Происшествия

В Самаре на везде в «Кошелев» КамАЗ «потерял» четыре бетонные плиты

Из-за происшествия движение в сторону ТЦ «Мега» оказалось парализовано
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Подслушано Крутые КлючиФото: Подслушано Крутые КлючиФото: vk.com
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Днем во вторник, 29 января, в Красноглинском районе Самары произошло необычное ДТП с участием большегруза. Там после съезда с Московского шоссе в сторону торгового центра «Мега» с грузовика слетели бетонные плиты. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

- На кольце у «Тойота Центра» с КамАЗа слетели 4 плиты на дорогу, хорошо еще другие машины не задело. На везде в «Кошелев» - пробка! - рассказали местные жители.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Подробности происшествия предстоит установить сотрудникам полиции.

С грузовика слетели 4 бетонные плиты Фото: vk.com

С грузовика слетели 4 бетонные плитыФото: vk.com

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