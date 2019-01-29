В Самаре на везде в «Кошелев» КамАЗ «потерял» четыре бетонные плиты
Из-за происшествия движение в сторону ТЦ «Мега» оказалось парализовано
Фото: Подслушано Крутые КлючиФото: vk.com
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Днем во вторник, 29 января, в Красноглинском районе Самары произошло необычное ДТП с участием большегруза. Там после съезда с Московского шоссе в сторону торгового центра «Мега» с грузовика слетели бетонные плиты. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.
- На кольце у «Тойота Центра» с КамАЗа слетели 4 плиты на дорогу, хорошо еще другие машины не задело. На везде в «Кошелев» - пробка! - рассказали местные жители.
По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Подробности происшествия предстоит установить сотрудникам полиции.
С грузовика слетели 4 бетонные плитыФото: vk.com