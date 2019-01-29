2019-01-29T19:44:45+03:00
Общество

В Самаре из-за повреждения трубы тез тепла осталось здание управления Куйбышевской железной дороги

Планировалось, что рабочие восстановят теплоснабжение к 19:30
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Персонал аварийно-восстановительной бригады занимался устранением поврежденияПерсонал аварийно-восстановительной бригады занимался устранением поврежденияФото: Яндекс. Карты
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В Самаре днем во вторник, 29 января, без тепла осталось здание управления Куйбышевской железной дороги по адресу Комсомольская площадь, 2/3. Все из-за повреждения трубы диаметром 159 мм, сообщает «Предприятие тепловых сетей».

- Персонал аварийно-восстановительной бригады занимался устранением повреждения в течение дня. К 19:30 штатный режим теплоснабжения здания планируется восстановить, - говорится в сообщении.

Также появились подробности повреждения теплосети в доме №209 на улице Стара-Загора. Напомним, ночью на вторник подъезд дома заволок густой пар из трубы теплосети. По словам сотрудников «ПТС», дом отапливается, а ремонт делать будут завтра, 30 января. Отмечают теплоэнергетики и то, что тепловой ввод в этом доме бесхозяйственный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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