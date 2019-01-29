В Самаре встали трамваи из-за застрявшей на путях легковушки

СЕГОДНЯ 18:55 2019-01-29T18:56:38+03:00

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В Самаре на улице Промышленности вечером во вторник, 29 января, встало движение трамваев. Всему виной «Лада Калина», которая застряла на рельсах, сообщают очевидцы в соцсетях. Как легковушка туда попала – остается загадкой, в том числе и для многих пользователей социальных сетей.

«Как он вообще там оказался?» - недоумевает самарец Тимур. «Это что зам за чудо на рельсах буксует?», «Паровозик, который не смог», «Слабоумие и бесстрашие», - иронизируют другие комментаторы.

Машину с рельсов попытались вытолкать. Судя по всему, это делали пассажиры трамвая, которым надоело ждать горе-водителя.

В Самаре "Калина" застряла на трамвайных путях.

ИСТОЧНИК KP.RU