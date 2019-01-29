2019-01-29T19:21:25+03:00
Происшествия

Поселок в Самарской области трое суток был отрезан от мира из-за трехметровых заносов

Сейчас технике удалось пробиться к Верхним Росташам
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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К Верхним Росташам ведет одна автомобильная дорога, она и оказалась занесена. Фото: администрация Большечерниговского района СОК Верхним Росташам ведет одна автомобильная дорога, она и оказалась занесена. Фото: администрация Большечерниговского района СО
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Поселок Верхние Росташи в Большечерниговском районе Самарской области из-за обильных снегопадов оказался отрезан от мира почти на трое суток. Высота заносов, по данным министерства транспорта и автомобильных дорог, местами 2,5-3 метра.

- На участке автодороги Восточный – Верхние Росташи низовая метель с сильными порывами до 25 м/с началась в 6:00 26 января и до сих пор продолжается. Из 16 км дороги 8 км - снегозаносимые участки. Высота заносов местами более 2,5 - 3 м. Работы по расчистке заносов ведутся круглые сутки. Всего задействовано 9 -12 единиц спецтехники собственной и 2 единицы привлеченной техники К700, - рассказал министр транспорта и автомобильных дорог региона Иван Пивкин.

К Верхним Росташам ведет одна автомобильная дорога, она и оказалась занесена. К концу дня вторника, 29 января, техника пробилась к поселку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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