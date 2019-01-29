2019-01-29T20:18:03+03:00
Спорт

«Лада» в овертайме обыграла красноярский «Сокол» 2:1

Два очка (1+1) на свой счет записал Андрей Сигарев
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Фото: ХК «Лада»Фото: ХК «Лада»
Изменить размер текста:

Тольяттинская «Лада» в овертайме одолела «Сокол». Матч проходил в Красноярске и завершился со счетом 1:2. Счет во встрече открыли хозяева, сделал это на 22 минуте Юрий Назаров. Отыгрались тольяттинцы на последних секундах основного времени, игру в овертайм перевел Александр Тимирев, еще по очку на свой счет записали Андрей Сигарев и Артурс Озолиньш. Победу «Ладе» принес меткий выстрел того же Сигарева – 2:1.

- Хорошо, что вытащили игру в конце. В принципе, обе команды хорошо играли в обороне, здорово играли вратари. Нам в конце повезло, поэтому мы выиграли. По сравнению с проигранным матчем в Новокузнецке мы лучше сыграли в обороне, - приводит слова наставника «Лады» Анатолия Емелина пресс-служба команды.

Следующий матч тольяттинцы сыграют в Ангарске 31 января против местного «Ермака».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Строительство магистрали Центральной в Самаре перенесли на 2020 год
Поселок в Самарской области трое суток был отрезан от мира из-за трехметровых заносов
В Самаре встали трамваи из-за застрявшей на путях легковушки
В Самаре из-за повреждения трубы тез тепла осталось здание управления Куйбышевской железной дороги
В Самаре на въезде в «Кошелев» КамАЗ «потерял» четыре бетонные плиты
Детская коляска, провиант и палатка: путешественник из Бузулука идет пешком в Самару
В Самаре появился департамент междуножного хозяйства
Правительство Самарской области добивается, чтобы квитанции за газ были едиными
В Самаре займутся развитием территории от «Кинапа» до улицы Лейтенанта Шмидта
Раздельный сбор мусора в Самарской области планируют ввести к 2020 году
В Самаре молодая автомобилистка попала в больницу после столкновения с грузовиком
Самарцам объяснят, кому платить за газ
В волейбольной «Нове» сменился исполнительный директор
Сбил и уехал: в Сызрани ищут водителя, отправившего женщину в больницу
Нужно больше денег: на достройку Фрунзенского моста попросят дополнительные федеральные средства
В Сызрани пьяный водитель на «Мерседесе» устроил догонялки с ДПС
В Самаре бывшего борца с коррупцией будут судить за взятку от бизнесмена
О «заминировании» больниц Самары сообщали по электронной почте
«Ростелеком» испытал отечественную квантовую защиту передачи данных
Вновь придется померзнуть: в Самаре на Карбышева и Энтузиастов произошли аварии на теплосетях
Жена экс-мэра Самары Олега Фурсова получит выговор за поездки в Южную Корею за счет бюджета
Нанес ущерб на 30 тысяч рублей: в речпорту Сызрани поймали браконьера с 263 раками
Суд разрешил гипермаркету «Ашан» не возобновлять полноценную работу в ТЦ «Московский» в Самаре
Стоит густой пар: в Самаре в подъездах домов, где недавно произошла авария на теплосетях, начало прорывать трубы
Губернатор Дмитрий Азаров подтвердил, что за газ будут выставлять два счета