«Лада» в овертайме обыграла красноярский «Сокол» 2:1

СЕГОДНЯ 20:18 2019-01-29T20:18:03+03:00

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Тольяттинская «Лада» в овертайме одолела «Сокол». Матч проходил в Красноярске и завершился со счетом 1:2. Счет во встрече открыли хозяева, сделал это на 22 минуте Юрий Назаров. Отыгрались тольяттинцы на последних секундах основного времени, игру в овертайм перевел Александр Тимирев, еще по очку на свой счет записали Андрей Сигарев и Артурс Озолиньш. Победу «Ладе» принес меткий выстрел того же Сигарева – 2:1.

- Хорошо, что вытащили игру в конце. В принципе, обе команды хорошо играли в обороне, здорово играли вратари. Нам в конце повезло, поэтому мы выиграли. По сравнению с проигранным матчем в Новокузнецке мы лучше сыграли в обороне, - приводит слова наставника «Лады» Анатолия Емелина пресс-служба команды.

Следующий матч тольяттинцы сыграют в Ангарске 31 января против местного «Ермака».

ИСТОЧНИК KP.RU