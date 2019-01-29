«Лада» в овертайме обыграла красноярский «Сокол» 2:1
Тольяттинская «Лада» в овертайме одолела «Сокол». Матч проходил в Красноярске и завершился со счетом 1:2. Счет во встрече открыли хозяева, сделал это на 22 минуте Юрий Назаров. Отыгрались тольяттинцы на последних секундах основного времени, игру в овертайм перевел Александр Тимирев, еще по очку на свой счет записали Андрей Сигарев и Артурс Озолиньш. Победу «Ладе» принес меткий выстрел того же Сигарева – 2:1.
- Хорошо, что вытащили игру в конце. В принципе, обе команды хорошо играли в обороне, здорово играли вратари. Нам в конце повезло, поэтому мы выиграли. По сравнению с проигранным матчем в Новокузнецке мы лучше сыграли в обороне, - приводит слова наставника «Лады» Анатолия Емелина пресс-служба команды.
Следующий матч тольяттинцы сыграют в Ангарске 31 января против местного «Ермака».
ИСТОЧНИК KP.RU