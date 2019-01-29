Аутсайдер ВХЛ «Ермак» разгромил ЦСК ВВС 7:1

29 Янв. 21:14 2019-01-29T21:14:49+03:00

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ЦСК ВВС крупно уступил в Ангарске местному «Ермаку» в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Встреча закончилась со счетом 7:1. Единственный гол в составе самарцев забил Грошев.

- Над нами сегодня очень хорошо поиздевались, - сказал после матча главный тренер ЦСК ВВС Александр Соколов. - А то многие мальчишки подумали, что они очень хорошо научились в хоккей играть. Без движения никуда. О чем тут разговаривать.

После этого поражения самарцы покинули зону плей-офф. Теперь они на 17 месте. «Ермак» идет на предпоследней – 28-ой – строчке турнирной таблицы.

ИСТОЧНИК KP.RU