Гори оно все синим пламенем: газовщики взяли Самару в кольцо огня

СЕГОДНЯ 07:38 2019-01-30T07:38:44+03:00

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В Самаре жители начали получать новые квитанции за газ от Газпром межрегионгаз. Газовщики не поскупились: счет выставляют цветной, на хорошей бумаге, да еще и над первой страничкой поработали дизайнеры. Но картинка на конверте внимательных горожа немного напугала.

- Мне пришла квитанция, я сначала бросилась цифры смотреть, а потом обратила внимание на лицевую сторону. А там - карта Самарской области, вот это сердечко привычное, посередине написано Самара - а вокруг кольцо огня. Ну вроде как газовая горелка, но почему то огонь Самару окружает. Как в "Игре престолов", как будто дракон плюнул, - говорит жительница Самары Ольга Лапшова.

Стоит признать, что идея дизайнера и вравду выглядит странной. Был ли это намек на длительную осаду, на которую пошли газовщики, чтобы забрать себе все платежи у посредника? Или это просто отсутствие должного выпускного контроля картинки на предмет адекватности?

Кстати, жители Самарской области недовольны не только внешним видом квитанции. Многих не устроило и содержимое: например, обладатели газовых счетчиков рассказали, что получили квитанцию, заставляющую их платить по нормативам, несмотря на то, что они уже передали результаты с счетчиков - в СВГК, естетственно, так как в тот момент еще некому было. А в селах своя проблема: для того, чтобы заключить договор с Газпром межрегионгаз нужно ехать в райцентр, а это не всегда удобно.

Все вопросы о газовом конфликте зададим сегодня в 11.00 представителям двух газовых компаний. Следите за результатами на сайте samara.kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU