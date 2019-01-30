В Самаре под колесами поезда погиб пожилой мужчина

СЕГОДНЯ 08:09 2019-01-30T08:09:07+03:00

Пешеход отвлекся на телефон и не заметил приближение состава

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Днем во вторник, 29 января, на 1108 Куйбышевской железной дороги в Самаре произошла смертельная трагедия. Там в районе станции Стахановская грузовой поезд сбил пожилого мужчину. Об этом сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

- По предварительным данным, мужчина пересекал железнодорожный переезд. Он был так поглощен своим телефоном, что не заметил приближающийся поезд, - рассказали правоохранители.

Личность погибшего уже установлена. Это мужчина 1957 года рождения. В настоящее время транспортная прокуратура проводит по факту случившегося проверку, выясняя все детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU