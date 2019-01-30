2019-01-30T08:28:56+03:00
Происшествия

В Самаре в доме на Ставропольской нашли подпольный игорный клуб

Посетители заведения играли в азартные игры на компьютерах
Анастасия ФИЛАТОВА
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Посетители заведения передавали деньги администратору, та включала программу, и они начинали игратьПосетители заведения передавали деньги администратору, та включала программу, и они начинали играть
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Правоохранители продолжают находить в разных районах Самары незаконные игорные клубы. Рейды по их выявлению проходят едва ли не каждый день. К примеру, в понедельник, 28 января, сотрудники прокуратуры вместе с полицейскими «накрыли» незаконное заведение в Кировском районе на улице Ставропольской, 196.

- В помещении находились 5 компьютеров с установленной специальной программой для проведения игр. Посетители передавали деньги администратору, та включала программу, и они начинали играть, - рассказали в прокуратуре Кировского района.

На момент визита стражей порядка в игорном клубе находились один посетитель и администратор. Их задержали. Кроме того, полицейские изъяли 5 мониторов и 5 системных блоков. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Ее ход контролирует прокуратура района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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