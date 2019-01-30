2019-01-30T08:55:41+03:00
Общество

«Новый пристрой или подземка?»: в Самаре представили два варианта реконструкции здания драмтеатра

Работы по обновлению памятника архитектуры планируют начать в 2021 году
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
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В Самаре обсудили перспективы реконструкции театра драмы имени Максима Горького, который находится на площади Чапаева. Пока было предложено два варианта обновления памятника архитектуры.

- Сейчас рассматриваются следующие предложения: строительство пристроя со стороны сквера имени Пушкина, где находится хоздвор, или создание новой площадки под площадью Чапаева с выходом в сторону улицы Куйбышева. В новой постройке планируется расположить малую сцену, современные репетиционные залы и цеха, - рассказали в департаменте информполитики администрации губернатора Самарской области.

Глава региона Дмитрий Азаров поручил подготовить подробные расчеты и обоснования по каждому проекту. Напомним, что самарские власти собираются провести реконструкцию драмтеатра с помощью средств из федеральной казны, поэтому все варианты будут в дальнейшем обсуждаться в министерстве культуры РФ. Отметим, что ранее врио министр культуры Самарской области Сергей Филиппов заявил, что работы по обновлению драмтеатра должны начать в 2021 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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