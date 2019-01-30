2019-01-30T09:16:33+03:00
Происшествия

В Тольятти директор банка присвоила 360 тысяч рублей, выделенных Пенсионным фондом РФ

Средства предназначались жительнице села на строительство дома
Анастасия ФИЛАТОВА
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Женщина растратила чужие деньги на собственные нуждыЖенщина растратила чужие деньги на собственные нуждыФото: Архив "КП"
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В Тольятти полицейские задержали директора банка. Женщину подозревают в присвоении и растрате денег, выделенных Пенсионным фондом РФ 40-летней жительнице села Спиридоновка для улучшения жилищных условий.

- Фонд перечислил деньги на расчетный счет кредитной организации, однако ее директор присвоила и растратила данные средства по своему усмотрению, - рассказал начальник ОИиОС ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн.

Подозреваемая, используя свое служебное положение, оставила женщину без 359726 рублей, которые предназначались для оплаты строительства жилого дома. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Женщине грозит до 2 лет лишения свободы. Сейчас ее проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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