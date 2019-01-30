Гандболистки «Лады» обыграли ижевский «Университет» 35:18
Тольяттинки продолжают преследовать «Ростов-Дон»
Фото: ГК "Лада"
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Гандбольная «Лада» в 16 матче предварительного этапа чемпионата России обыграла дома ижевский «Университет». Встреча завершилась со счетом 35:18.
В матче произошло возвращение на паркет экс-капитана «Лады» Полины Горшковой, которая вышла из декрета. Встреча оказалась для Горшковой удачной – она реализовала четыре голевых момента из шести.
После 16 игр «Лада» идет на втором месте в турнирной таблице женской Суперлиги. Лидирует «Ростов-Дон». У южанок 30 очков, как и у «Лады», но одна игра в запасе.
Следующую встречу «Лада» проведет дома 14 февраля против «Астраханочки».
ИСТОЧНИК KP.RU