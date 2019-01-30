2019-01-30T09:39:22+03:00
Общество

Жители Самары дали добро на строительство в районе Фабрики-кухни высоток

Проект планировки также включает создание детского спорткомплекса
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Александр КузнецовФото: Александр КузнецовФото: Twitter.com
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Во вторник, 29 января, в Самаре прошли публичные слушания по планировке территории в границах Автобусного проезда, проспекта Масленникова и улицы Ново-Садовой неподалеку от Фабрики-кухни.

- Проект включает строительство жилого комплекса и и масштабного детского спорткомплекса. Абсолютное большинство жителей, пришедших на публичные слушания, его поддержали. Теперь рекомендации жителей направим мэру Елене Лапушкиной, - рассказал глава Октябрьского района Александр Кузнецов.

Напомним, что ранее против строительства высоток около Фабрики-кухни высказался депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн. Он заявил, что многоэтажки «не вписываются в концепцию» самарского филиала Третьяковки. В ближайшее время департамент охраны культуры должен проверить законность проведения на этой территории высотного строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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