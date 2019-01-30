2019-01-30T09:54:30+03:00
Происшествия

В Сызранском районе чиновника уличили в получении взятки

Сотрудник администрации обещал скрыть нарушения при демонтаже трубопровода
Анастасия ФИЛАТОВА
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Чиновник соблазнился 25 тысячами рублейЧиновник соблазнился 25 тысячами рублейФото: Архив "КП"
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Начальник отдела экологического контроля администрации Сызранского района стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

- По версии следствия, 28 декабря 2018 года сотрудник администрации Сызранского района, находясь у торгового центра в Сызрани получил от местного жителя 25 тысяч рублей, - рассказали представители надзорного ведомства.

За эти деньги чиновник обещал закрыть глаза на нарушения экологических требований при проведении работ по демонтажу трубопровода около поселка Новый Ризадей и скрыть этот факт. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Его ход находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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