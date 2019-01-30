Избиение, которого не было: жительницу Новокуйбышевска оштрафовали за ложный донос на знакомого

СЕГОДНЯ 10:32 2019-01-30T10:32:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новокуйбышевске привлекли к ответственности местную жительницу, которая оклеветала своего знакомого. Женщина по собственной неосторожности получила тяжкие травмы, но решила обвинить в этом своего приятеля.

- В июле прошлого года жительница Новокуйбышевска сама получила различные телесные повреждения, а через два дня обратилась в полицию с заявлением о том, что травмы ей нанес знакомый. Однако проверка показала, что никакого преступления не было, - рассказали в прокуратуре Самарской области.

В итоге уголовное дело завели уже на саму заявительницу. Ее обвинили в заведомо ложном доносе о совершении преступления. На суде женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Суд признал ее виновной и назначил штраф в 100 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU