2019-01-30T10:32:06+03:00
Общество

Избиение, которого не было: жительницу Новокуйбышевска оштрафовали за ложный донос на знакомого

Женщина по собственной неосторожности получила травмы, но обвинила в этом приятеля
Анастасия ФИЛАТОВА
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Женщине придется заплатить 100 тысяч рублей за клевету на знакомогоЖенщине придется заплатить 100 тысяч рублей за клевету на знакомогоФото: Мария ЛЕНЦ
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В Новокуйбышевске привлекли к ответственности местную жительницу, которая оклеветала своего знакомого. Женщина по собственной неосторожности получила тяжкие травмы, но решила обвинить в этом своего приятеля.

- В июле прошлого года жительница Новокуйбышевска сама получила различные телесные повреждения, а через два дня обратилась в полицию с заявлением о том, что травмы ей нанес знакомый. Однако проверка показала, что никакого преступления не было, - рассказали в прокуратуре Самарской области.

В итоге уголовное дело завели уже на саму заявительницу. Ее обвинили в заведомо ложном доносе о совершении преступления. На суде женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Суд признал ее виновной и назначил штраф в 100 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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