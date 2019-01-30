На трассе в Самарской области неизвестный автомобилист сбил насмерть пешехода

СЕГОДНЯ 10:42 2019-01-30T10:42:52+03:00

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В среду, 30 января, на 36 км 750 м трассы «Кинель — Богатое — Борское» произошла смертельная авария. Там под колесами неустановленного автомобиля погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- Водитель, сбивший пешехода, не оказал ему помощь и скрылся с места ДТП. Сейчас он находится в розыске, - рассказали полицейские.

Приметы погибшего: мужчина, на вид 30-35 лет. Был одет в черную куртку с капюшоном, синие джинсы, черные ботинки и черную шапку.

Полицейские просят всех, кто стал свидетелем данного происшествия или что-либо знает о личности погибшего, сообщить об этом по телефонам: 8 (846636-30-00, 8 (84663) 2-10-0, 020 (102) или обратиться по адресу: Кинель, улица Орджоникидзе, 123а, кабинет 1.

ИСТОЧНИК KP.RU