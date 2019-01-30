2019-01-30T11:02:19+03:00
Общество

В Самаре на Московском шоссе появится еще одна разноуровневая развязка

Ее планируют возвести в рамках проекта продления улицы Авроры до Ново-Садовой
Анастасия ФИЛАТОВА
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Развязку построят на пересечении Московского шоссе и улицы АврорыРазвязку построят на пересечении Московского шоссе и улицы АврорыФото: Архив "КП"
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В Самаре к разработке строительства улицы Авроры от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой приступят уже в 2019 году. Дорогу планируют проложить между Ботаническим садом и частным сектором. Под ее строительство зарезервировали участок площадью 27,79 га.

- Зона размещения дороги не затрагивает границы памятника природы «Куйбышевский ботанический сад» и соответствует генеральному плану Самары. При этом для подготовки территории к строительству планируется выкупить 129 земельных участков, - отметили в региональном правительстве.

Новая дорога будет иметь четыре полосы. Ее протяженность составит 1,7 км. Также предполагается, что на пересечении улицы Авроры и Московского шоссе будет построена развязка в разных уровнях. По словам главы областного минтранса Ивана Пивкина, интенсивность движения по новому участку улицы Авроры составит примерно 14 тысяч автомобилей в сутки. Эта дорога позволит разгрузить Московское шоссе, Ново-Садовую, а также улицы Революционную, Потапова и Советской Армии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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