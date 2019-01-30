В Самаре прокуратура нашла более 100 нарушений при уборке снега
Сотрудники прокуратуры продолжают находить снег на дорогах, тротуарах и крышах домов в Самаре. Только в Самарском районе областной столицы надзорное ведомство выявило более 100 нарушений в сфере благоустройства.
- Проверка показала, что на улицах Чапаевской, Максима Горького, Алексея Толстого, Венцека, Ленинградской, Галактионовской, Молодогвардейской, Самарской, Садовой и Фрунзе не очищены от снега тротуары и крыши домов. Кроме того, там не вывозится снег с обочин дорог, - рассказали представители надзорного ведомства.
По итогам проверки прокуроры внесли представления в адрес шести управляющих компаний и администрации Самарского района с требованием устранить все выявленные нарушения. Сейчас акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
ИСТОЧНИК KP.RU