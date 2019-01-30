2019-01-30T11:22:47+03:00
Общество

В Самаре прокуратура нашла более 100 нарушений при уборке снега

От управляющий компаний потребовали устранить все недочеты
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Более сотни нарушений при уборке снега обнаружили прокуроры в Самарском районеБолее сотни нарушений при уборке снега обнаружили прокуроры в Самарском районеФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
Изменить размер текста:

Сотрудники прокуратуры продолжают находить снег на дорогах, тротуарах и крышах домов в Самаре. Только в Самарском районе областной столицы надзорное ведомство выявило более 100 нарушений в сфере благоустройства.

- Проверка показала, что на улицах Чапаевской, Максима Горького, Алексея Толстого, Венцека, Ленинградской, Галактионовской, Молодогвардейской, Самарской, Садовой и Фрунзе не очищены от снега тротуары и крыши домов. Кроме того, там не вывозится снег с обочин дорог, - рассказали представители надзорного ведомства.

По итогам проверки прокуроры внесли представления в адрес шести управляющих компаний и администрации Самарского района с требованием устранить все выявленные нарушения. Сейчас акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре молодой человек попал под маршрутку, выйдя из трамвая
В Новокуйбышевске клиенты едва не задушили таксиста и угнали его машину
В Самаре на Московском шоссе появится еще одна разноуровневая развязка
«АКОМ» проведет конференцию с представителями аккумуляторной отрасли
На трассе в Самарской области неизвестный автомобилист сбил насмерть пешехода
Избиение, которого не было: жительницу Новокуйбышевска оштрафовали за ложный донос на знакомого
В Самаре ищут водителя сбившего во дворе на Ново-Садовой мужчину
В Сызранском районе чиновника уличили в получении взятки
Жители Самары дали добро на строительство в районе Фабрики-кухни высоток
Гандболистки «Лады» обыграли ижевский «Университет» 35:18
В Тольятти директор банка присвоила 360 тысяч рублей, выделенных Пенсионным фондом РФ
«Новый пристрой или подземка?»: в Самаре представили два варианта реконструкции здания драмтеатра
В Самаре в доме на Ставропольской нашли подпольный игорный клуб
В Самаре под колесами поезда погиб пожилой мужчина
Гори оно все синим пламенем: газовщики взяли Самару в кольцо огня
Любитель секса с "кошаками" и онлайн-игр из Росгеологии несколько лет возглавлял совет директоров Самаранефтегеофизики
Аутсайдер ВХЛ «Ермак» разгромил ЦСК ВВС 7:1
Строительство магистрали Центральной в Самаре перенесли на 2020 год
«Лада» в овертайме обыграла красноярский «Сокол» 2:1
Поселок в Самарской области трое суток был отрезан от мира из-за трехметровых заносов
В Самаре встали трамваи из-за застрявшей на путях легковушки
В Самаре из-за повреждения трубы без тепла осталось здание управления Куйбышевской железной дороги
В Самаре на въезде в «Кошелев» КамАЗ «потерял» четыре бетонные плиты