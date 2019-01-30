В Самаре прокуратура нашла более 100 нарушений при уборке снега

СЕГОДНЯ 11:22 2019-01-30T11:22:47+03:00

Более сотни нарушений при уборке снега обнаружили прокуроры в Самарском районе Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

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Сотрудники прокуратуры продолжают находить снег на дорогах, тротуарах и крышах домов в Самаре. Только в Самарском районе областной столицы надзорное ведомство выявило более 100 нарушений в сфере благоустройства.

- Проверка показала, что на улицах Чапаевской, Максима Горького, Алексея Толстого, Венцека, Ленинградской, Галактионовской, Молодогвардейской, Самарской, Садовой и Фрунзе не очищены от снега тротуары и крыши домов. Кроме того, там не вывозится снег с обочин дорог, - рассказали представители надзорного ведомства.

По итогам проверки прокуроры внесли представления в адрес шести управляющих компаний и администрации Самарского района с требованием устранить все выявленные нарушения. Сейчас акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU