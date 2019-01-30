В Новокуйбышевске клиенты едва не задушили таксиста и угнали его машину

СЕГОДНЯ 11:39 2019-01-30T11:39:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Недавно в полицию Новокуйбышевска обратился 54-летний водитель такси. Он рассказал, что двое клиентов напали на него и угнали автомобиль «Лада Гранта», принадлежащий таксомоторной организации.

- Мужчина рассказал, что к нему в машину сели два молодых человека. Один из них схватил и держал его, а второй пытался душить. После этого они вытолкнули водителя из машины и уехали, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские объявили злоумышленников в розыск. Спустя некоторое время к ним поступила информация, что угнанный автомобиль попал в ДТП. Когда на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, злоумышленники разбежались в разные стороны. Однако одного преступника все-таки удалось задержать. Им оказался безработный 22-летний молодой человек, который ранее был судим за кражу и грабеж.

Парень дал «наводку» на своего подельника, и вскоре второй злоумышленник — ранее судимый за кражу 23-летний молодой человек — тоже был задержан. Подозреваемые сознались в содеянном и рассказали, что угнали машину для поездки по личным делам. На них завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Молодым людям грозит до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU