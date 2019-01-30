В Самаре молодой человек попал под маршрутку, выйдя из трамвая

СЕГОДНЯ 11:53 2019-01-30T11:53:59+03:00

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Во вторник, 29 января, примерно в 20:30 в Промышленном районе Самары произошло ДТП с участием общественного транспорта. Там на проспекте Кирова водитель маршрутки № 261 сбил пешехода, который начал переходить дорогу после выхода из трамвая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 55-летний водитель микроавтобуса «Ситроен», двигаясь в направлении улицы Береговой, наехал на 24-летнего молодого человека, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода, - рассказали полицейские.

В результате ДТП пешеход получил различные травмы, с которыми его увезли в одну из городских больниц. Медики приняли решение госпитализировать пострадавшего. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU