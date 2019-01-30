2019-01-30T12:22:19+03:00
Происшествия

«Лечил» головные боли: в Сызрани полицейские нашли у пассажира поезда марихуану

Мужчина хранил запрещенное вещество в коробке из-под лекарства
Анастасия ФИЛАТОВА
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В багаже у мужчины полицейские нашли почти 90 граммов наркотиковВ багаже у мужчины полицейские нашли почти 90 граммов наркотиковФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Недавно сызранские полицейские при сопровождении поезда «МоскваОрск» выявили подозрительного пассажира. У мужчины были найдены наркотики растительного происхождения. Хранил он их в коробке из-под лекарства.

- При досмотре пассажира — 35-летнего жителя Оренбургской области — в кармане его куртки и рюкзаке были обнаружены два пакета с измельченными растениями. Экспертиза показала, что это марихуана массой 88,77 граммов, - рассказали в Сызранском ЛО МВД на транспорте.

По словам мужчины, он сам нарвал растения, а затем высушил их, чтобы в дальнейшем использовать при головных болях. В отношении него правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Жителю Оренбуржья грозит до 3 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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