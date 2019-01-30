2019-01-30T12:54:12+03:00
Общество

Более 4 тысяч заявок за 10 минут: в Самаре стартовал прием документов на запись в первый класс

Родители будущих школьников с самого утра атаковали заявками специальные электронные ресурсы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Прием заявок для записи в школу по месту жительства продолжится до 30 июняПрием заявок для записи в школу по месту жительства продолжится до 30 июня
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В среду, 30 января, в 9:00 в Самаре стартовал прием электронных заявлений на запись детей в первые классы. Только за первые 10 минут после начала регистрации родители подали более 4 тысяч заявлений. Об этом сообщили в министерстве образования и науки Самарской области.

- На 9:10 было зарегистрировано 4166 заявлений. Автоматизированная система работала в штатном режиме и без сбоев, - рассказали представители ведомства.

Между тем родители в соцсетях жалуются, что система постоянно виснет и на заполнение всех форм уходит много времени. На что в минобрнауки посоветовали им проверить правильность заполняемых данных и настройки компьютера.

Отметим, что подать заявления на прием в школу по месту жительства можно будет до 30 июня. А вот с 1 июля по 5 сентября учебные заведения начнут набирать детей на свободные места с тех территорий, которые за ними не закреплены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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