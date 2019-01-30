2019-01-30T13:53:50+03:00
Общество

Вирусы не дремлют: в Самарской области растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

За минувшую неделю болезнь «подкосила» более 10 тысяч жителей региона
Анастасия ФИЛАТОВА
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Все больше жителей региона также становятся "жертвами" пневмонииВсе больше жителей региона также становятся "жертвами" пневмонииФото: Елена ВАХРУШЕВА
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В Самарской области отмечается сезонный прирост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Только с 21 по 27 января в регионе заболели 10342 человека, в том числе 4865 жителей Самары. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Самарской области.

- В целом заболеваемость ОРВИ и гриппом находится на неэпидемическом уровне. Сейчас в регионе циркулируют вирусы гриппа Н1N1 (свиной грипп) и Н3N2 (гонконгский грипп). Их доля составляет 77%, - рассказали представители ведомства.

Отметим, что в настоящее время медики фиксируют и подъем заболеваемости пневмонией — осложнение после гриппа. За первые три недели января только в больницу имени Середавина поступило 32 человека с этим заболеванием. По словам заведующей отделения пульмонологии больницы Середавина, главного пульмонолога минздрава Самарской области Юлии Богдановой, только четыре человека из госпитализированных были привиты от гриппа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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