Сызранец возместил ущерб за чужое разбитое авто только после ареста собственной машины
Мужчина устроил ДТП и долгое время не хотел платить пострадавшей стороне компенсацию
Фото: УФССП по Самарской области
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Судебные приставы помогли жительнице Сызрани получить компенсацию за разбитый в ДТП автомобиль. По решению суда виновник аварии должен был возместить женщине ущерб в 96 тысяч рублей, однако он не торопился этого делать.
- Сотрудники службы выяснили, что должник владеет автомобилем ВАЗ. Машину пришлось арестовать. Кроме того, на мужчину наложили запрет на выезд за пределы РФ, - сообщили в УФССП по Самарской области.
Житель Сызрани, испугавшись, что может остаться без своего автомобиля, сразу же поспешил погасить долг. После того, как он полностью выплатил всю сумму, с него сняли все ограничения.
ИСТОЧНИК KP.RU