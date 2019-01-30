Сызранец возместил ущерб за чужое разбитое авто только после ареста собственной машины

СЕГОДНЯ 14:46 2019-01-30T14:46:18+03:00

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Судебные приставы помогли жительнице Сызрани получить компенсацию за разбитый в ДТП автомобиль. По решению суда виновник аварии должен был возместить женщине ущерб в 96 тысяч рублей, однако он не торопился этого делать.

- Сотрудники службы выяснили, что должник владеет автомобилем ВАЗ. Машину пришлось арестовать. Кроме того, на мужчину наложили запрет на выезд за пределы РФ, - сообщили в УФССП по Самарской области.

Житель Сызрани, испугавшись, что может остаться без своего автомобиля, сразу же поспешил погасить долг. После того, как он полностью выплатил всю сумму, с него сняли все ограничения.

ИСТОЧНИК KP.RU