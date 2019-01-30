В Самаре экс-главврача «Пироговки» и его подчиненных будут судить за мошенничество на 2,2 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:13 2019-01-30T15:13:15+03:00

Сотрудники медучреждения почти два года получали зарплату за фиктивно трудоустроенных работников

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В Самаре правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главного врача больницы имени Пирогова Валерия Кириллова, начальника отдела кадров Анны Дорофеевой и главного бухгалтера Оксаны Рыжковой. Всех их обвиняют в крупном мошенничестве, служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- По версии следствия, в 2015 году главный врач поручил своим подчиненным фиктивно устроить на работу в больницу несколько человек. По плану зарплаты этих лиц должны были передавать ему лично якобы для представительских расходов. Таким образом они трудоустроили 6 человек на должности уборщика, менеджера отдела платных услуг, подсобных рабочих и медсестер, - рассказали следователи.

Благодаря этой махинации с октября 2015 года по апрель 2017 года с банковских карт фиктивных работников были сняты 2,2 млн рублей. Все эти деньги были переданы главному врачу. Выявить и задержать преступников удалось с помощью сотрудников ФСБ.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Следователи направили его на рассмотрение в суд Октябрьского района Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU