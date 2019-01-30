Ни наркотиков, ни алкоголя: экспертиза не подтвердила, что детский тренер «Лады» был пьян за рулем

СЕГОДНЯ 15:39 2019-01-30T15:41:58+03:00

Никиту Дубровина подозревали в том, что он после вечерней тренировки с детьми решил покататься на своем авто в нетрезвом виде

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Стали известны результаты анализов тренера тольяттинской детской хоккейной команды «Лада-2008» Никиты Дубровина, которого вечером 17 января сотрудники ГИБДД совместно с активистами «Ночного патруля» задержали при выезде с «Лада-Арены» после тренировки с детьми. Тогда общественники заявили, что тренер находился в состоянии алкогольного опьянения и даже под действием наркотиков. Однако экспертиза этого не подтвердила.

- 29 января мы получили результаты медицинского освидетельствования Никиты Дубровина. Согласно медицинскому заключению Тольяттинского наркологического диспансера, в анализе тренера, взятого у него 17 января, содержание наркотических веществ в организме не установлено, состояние опьянения - алкогольного, наркотического или иного токсического - не подтверждено, - рассказали представители хоккейного клуба «Лада».

Отсутствие наркотиков организме Никиты Дубровина подтвердили и результаты анализов, проведенных в другом государственном медицинском учреждении. Кроме того, клуб провел служебную проверку и не нашел ни одного факта, подтверждающего то, что тренер был пьян или находился под действием наркотиков в день задержания. В связи с этим «Лада» намерена добиться от активистов «Ночного патруля» опровержения ранее опубликованной ими информации, а также напомнила им об уголовной ответственности за клевету.

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ИСТОЧНИК KP.RU