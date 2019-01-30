2019-01-30T15:59:17+03:00
Происшествия

В Отрадном директора муниципального предприятия поймали на взятках в 1,3 млн рублей

За эти деньги чиновник обещал принять ремонт помещений образовательных заведений
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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Директора МУП «Центр материально-технического обеспечения образовательных и муниципальных учреждений социальной сферы Отрадного» уличили в коррупционном преступлении. Его подозревают в получении взяток.

- По предварительным данным, в 2018 году мужчина неоднократно получал от индивидуальных предпринимателей незаконные вознаграждения. Общая их сумма составила более 1 миллиона 296 тысяч рублей. Эти деньги предназначались за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по ремонту помещений образовательных учреждений, - сообщил начальник ОИОС ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн.

Правоохранители задержали главу муниципального предприятия на месте преступления. В СУ СК по Самарской области в отношении него возбудили три уголовных дела по статье «Получение взятки». Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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