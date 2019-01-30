Здание Фабрики-кухни передадут Третьяковской галерее после 1 июня
Сейчас идет обновление проектной документации. Корректировки в проект пришлось вносить после того, как определился будущий владелец здания. Напомним, Фабрика-кухня станет самарским филиалом Третьяковской галереи. Обновленный проект должен быть подготовлен в мае. Планируется, что уже к 1 июня скорректированная документация должна пройти все экспертизы, после чего здание передадут Третьяковке и одновременно с этим объявят аукцион для определения подрядчика, который займется реконструкцией Фабрики-кухни.
- Задача номер один, стоящая перед нами, выполнена. Здание было полностью подготовлено к зиме, проведены первоочередные аварийные работы, - отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн. - Корректировка проекта идет исходя из потребностей нового будущего пользователя и собственника - государственной Третьяковской галереи. Процесс идет в штатном режиме по графику, утвержденному Министерством культуры России. К 1 июня скорректированная документация должна быть представленной и отражать все потребности Третьяковской галереи.
Изменения связаны с обеспечением климатического режима для сохранности картин и обеспечением их безопасности. По плану самарский филиал Третьяковской галереи станет большим центром отечественного искусства, в том числе имеющим свои фонды хранения.
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ИСТОЧНИК KP.RU