2019-01-30T16:54:10+03:00
Общество

Проверки идут ежедневно: прокуратура нашла сотни нарушений при уборке снега и вывоза мусора в Самаре

Все материалы направляются для принятия мер в ГИБДД и Госжилинспекцию
Анастасия ФИЛАТОВА
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Качество работ коммунальных служб оставляет желать лучшегоКачество работ коммунальных служб оставляет желать лучшегоФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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В Самаре прокуратура продолжает неустанно проверять работу служб благоустройства. В частности, сотрудники надзорного ведомства следят за тем, как коммунальщики справляются с уборкой снега и вывозом мусора.

- С 1 декабря 2018 года по 25 января 2019 года было выявлено 360 нарушений, для устранения которых в адреса руководителей управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК было внесено 162 представления. Кроме того, в Госжилинспекцию было направлено 140 материалов, а в ГИБДД — 34 материала, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в прокуратуре города.

Как отмечают в надзорном ведомстве, из-за того, что в январе количество выпавших осадков превысило норму на 40%, проверки усилили. На этой неделе они проводились ежедневно. Особое внимание прокуроры уделяли качеству уборки дорог, тротуаров, внутриквартальных проездов, придомовых территорий и кровель домов, а также оценивали своевременность вывоза бытового мусора.

Только за два дня проверок нашлось 603 нарушения. По данным фактам для возбуждения административных дел в Госжилинспекцию было передано 315 материалов, а в ГИБДД — 160. На этом прокуроры останавливаться не намерены. Они планируют побывать с ревизией во всех кварталах Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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