2019-01-30T16:57:13+03:00
Умные вещи

Самарцы стали реже покупать смартфоны в кредит и чаще выбирать китайские смартфоны

МТС подвела итоги продаж в розничной сети за 2018 год и выяснила, что и как чаще всего покупали самарцы
Кирилл КАРИМОВ
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Каждый второй покупатель, пришедший в один из самарских салонов МТС за смартфоном, в итоге выбирал аппарат Huawei, чаще всего останавливаясь на моделях ценовой категории 10-20 тысяч рублей. Начиная со второй половины 2018 года стал особенно заметен спад интереса к кредитам на смартфоны. Вместо этого покупатели предпочитали обменять старый смартфон на новый по модели trade-in, вернуть часть потраченных денег через кэшбэк, приобрести телефон по подписке или просто выбрать недорогой гаджет, оснащенный, тем не менее, большим экраном и мощной камерой и позволяющий полноценно пользоваться всеми современными сервисами и приложениями. Премиальные смартфоны дороже 40 тысяч рублей перешли в нишу люксовых гаджетов, которые слишком дороги для среднестатистического самарца даже в кредит.

Самыми продаваемыми смартфонами в 2018 году стали недорогие безрамочные устройства, с точки зрения потребителей мало в чем уступающие флагманским моделям ведущих производителей по техническим параметрам. Лидеры продаж самарской розницы – смартфоны Honor 9 Lite и Honor 7A – привлекали покупателей в первую очередь большим дисплеем, на котором удобно смотреть фото- и видео-контент, использовать мессенджеры и играть в игры.Продажи бюджетных смартфонов стоимостью до 10 тысяч в самарской рознице МТС за год сократились почти на четверть – клиенты стали реже покупать дешевые гаджеты со скромным функционалом, не рассчитанные на потребление современного цифрового контента.

В тройку самых продаваемых брендов в самарских салонах МТС в 2018 году, кроме Huawei/Honor, вошли Samsung и Apple.

ИСТОЧНИК KP.RU

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