“Памятники нужно беречь”: В Самаре восстанавливают Иерусалимский храм Иверского монастыря

СЕГОДНЯ 18:24 2019-01-30T18:46:45+03:00

Сейчас в храме сняли всю штукатурку Фото: Евгения ВАСИНА

Это последнее здание на территории монастыря, нуждающееся в реконструкции

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В 2020 году в Самаре планируют завершить реконструкцию храма Иконы Божией Матери Иерусалимская в Иверском монастыре. Второе название храма - Трапезный. Зданию храма более ста лет и за это время его почти не ремонтировали. В Советские годы храм использовали как дом науки и техники. После распада СССР здание снова передали церкви.

- Этот храм один из последних объектов, которые нужно восстановить на территории Иверского монастыря. Это живой, действующий храм. Здесь до последнего времени шли службы. Сегодня мы занимаемся восстановлением исторического облика храма. Нужно вернуть конфигурацию крыши, установить купола, как они были по изначальному проекту. Этот храм - памятник истории и культуры, памятники нужно восстанавливать и беречь, - заявил директор Инженерной Компании «ПАРЕКС» Александр Мусорин. - Сейчас с федеральной помощью, теми средствами, что выделяет министерство Культуры России, он будет восстановлен.

Фото: сайт Иверского монастыря

Реставрационные работы начинали еще несколько лет назад силами монастыря. Частично был укреплен фундамент. Монастырь получил поддержку министерства Культуры России. Там полностью сняли со стен советскую штукатурку, с помощью современных технологий уменьшили пожароопасность деревянных перекрытий, исследовали стены на предмет трещин. Также планируют восстановить заложенные окна и дверные проемы. На 2019-2020 год в бюджет заложены средства на полное восстановление храма.

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ИСТОЧНИК KP.RU