В Самаре на Мориса Тореза арестовали 9 «одноруких бандитов»

СЕГОДНЯ 08:08 2019-01-31T08:08:32+03:00

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В среду, 30 января, в Самаре накрыли еще один подпольный игорный клуб. Он функционировал в Советском районе города на улице Мориса Тореза, 137. Об этом в своем Твиттере сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- Игорный клуб располагался в жилом доме, за дверью, украшенной табличкой «Центр социального обслуживания граждан Советского района». В администрации района объяснили, что ЦСО съехал отсюда в 2014 году, но снять табличку забыли, - рассказал народный избранник.

По словам Александра Хинштейна, в помещении, куда нагрянули полицейские, было найдено 9 «одноруких бандитов». По предварительным данным, прибыль игорного клуба за сутки составляла десятки тысяч рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».

Напомним, что за последние две недели полицейские и сотрудники прокуратуры нашли в Самаре как минимум три незаконных казино: на проспекте Кирова, на улице Ставропольской и в Железнодорожном районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU