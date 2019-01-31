2019-01-31T08:31:47+03:00
Происшествия

В Сызрани при выполнении работ на заводе серьезно пострадал слесарь-электромонтажник

Мужчину с травмой ноги госпитализировали в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: министерство труда Самарской областиФото: министерство труда Самарской области
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В Сызрани проводится проверка по факту несчастного случая на предприятии тяжелого машиностроения. Там в понедельник, 28 января, при выполнении ремонтных работ на крановом оборудовании пострадал 57-летний слесарь-электромонтажник. Об этом сообщает пресс-служба завода.

По предварительным данным, мужчина получил серьезную травму ноги и потерял много крови. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас за его жизнь борются медики.

На данный момент на предприятии работает комиссия по выявлению всех обстоятельств и причин происшествия. Проверку также проводит министерство труда Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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