2019-01-31T09:19:23+03:00
Происшествия

В Самарской области ФСБ задержала банду контрабандистов, возивших из Евросоюза оружие и боеприпасы

Силовики нашли у преступников 33 «огнестрела», 4 гранаты и более 10 тысяч патронов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: УФСБ по Самарской областиФото: УФСБ по Самарской области
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Сотрудники ФСБ задержали банду контрабандистов, которые занимались перевозкой огнестрельного оружия и боеприпасов из стран Евросоюза в РФ, а также незаконно переделывали оружие для дальнейшего его сбыта.

- Участников ОПГ задержали 29 января при сбыте огнестрельного оружия оперативникам, которые выступили покупателями в рамках «проверочной закупки», - сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

Преступники занимались не только торговлей оружием, но и его модернизацией

Преступники занимались не только торговлей оружием, но и его модернизацией

В ходе обысков силовики нашли у членов банды и изъяли из незаконного оборота 33 единицы огнестрельного оружия: автомат Калашникова, пистолет Макарова, пистолеты «Глок-19» и АПС, автомат Калашникова АКМ, три пистолета АКМ, два пистолета ТТ, пистолет «Вальтер», револьвер «Наган», девять нарезных карабинов, двенадцать гладкоствольных ружей, четыре гранаты РГД-5, более 10 тысяч патронов, а также 30 самодельных приборов бесшумной и беспламенной стрельбы. Также сотрудники ФСБ ликвидировали подпольную мастерскую по изготовлению оружия, которую преступники организовали в частном доме в Самарской области. В настоящее время решается вопрос о возбуждении по всем выявленным фактам уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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