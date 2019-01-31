2019-01-31T09:37:05+03:00
Общество

В Самаре хотят открыть ретро-почту с гусиными перьями вместо ручек

Необычное отделение могут разместить в доме купца Иванова на Молодогвардейской
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Александр ХинштейнФото: Александр ХинштейнФото: Twitter.com
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В Самаре собираются реконструировать дом купца Иванова, который находится на улице Молодогвардейской. Там хотят разместить ретро-почту. Об этом сообщил депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.

- Я планирую встретиться с руководителем «Почты России» и обсудить с ним возможность реконструкции здания. Есть идея сделать в нем ретро-почту, потому что ничего подобного у нас в городе нет, - поделился народный избранник.

По словам депутата, люди смогут отправить оттуда депешу или почтовое сообщение, написав его гусиным пером. Кроме того, горожане увидят своими глазами, какой была почта 100 лет назад. По мнению Александра Хинштейна, это место может стать центром притяжения не только для горожан, но и туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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