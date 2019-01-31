2019-01-31T10:11:26+03:00
Умные вещи

Сервис «МегаФон. Охрана» вышел за границы Самары

Услуга «МегаФон. Охрана» стала доступна корпоративным клиентам оператора в Тольятти, Жигулевске и Сызрани
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Мобильное приложение «МегаФон. Охрана» появилось у самарских клиентов оператора в ноябре прошлого года. Партнером проекта выступило «Агентство Безопасности» – компания, которая работает на рынке 17 лет, участвует в системе «Безопасный город» и напрямую взаимодействует с ФСБ, МВД и МЧС. Вызвать вооруженную группу быстрого реагирования можно «одним кликом» в приложении «МегаФон. Охрана».

«В первые же месяцы новая услуга стала популярной. Сейчас уже более 500 объектов наших корпоративных клиентов – представителей малого и среднего бизнеса – находятся под охраной «Агентства безопасности». Поэтому мы приняли совместное решение о расширении географии услуги», – рассказывает Екатерина Соломонова, директор по развитию корпоративного бизнеса Поволжского филиала компании «МегаФон».

Для того, чтобы начать пользоваться приложением «МегаФон. Охрана», предпринимателям из Тольятти, Жигулевска и Сызрани нужно подключиться на тарифный план «Управляй! Специалист», скачать на телефон или планшет приложение «МегаФон. Охрана» и авторизоваться в нем посредством номера и личного счета. Затем «Агентство Безопасности» заключает с клиентом договор на оказание охранных услуг на его объекте. Покупать и устанавливать оборудование или дополнительные устройства не нужно. Цена услуги (1 150 рублей в месяц) включает пользование тарифом и один бесплатный вызов ГБР. Последующие вызовы тарифицируются в рамках договора охранного предприятия.

Ознакомиться с условиями оказания услуги можно на сайте в разделе «Корпоративным клиентам».

ИСТОЧНИК KP.RU

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