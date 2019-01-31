В Самаре возле театра оперы и балета разрешили ежедневно парковаться до 00:00

СЕГОДНЯ 10:36 2019-01-31T10:36:46+03:00

Новые знаки установили на улице Галактионовской от Красноармейской до Вилоновской

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В центре Самары вновь изменились правила парковки. Новые дорожные знаки появились на улицах Галактионовской и Степана Разина. Там установили знаки, разрешающие парковаться до 12 часов ночи. Об этом сообщает пресс-служба «Дорсигнала».

- По улице Степана Разина от дома 140 до дома 174 установили знаки 3.27 с табличками четверг и среда с 0:00 до 7:00. А по улице Галактионовской на участке от Красноармейской до Вилоновской — знаки с табличками по времени с 00:00 до 6:00, - рассказали представители ведомства.

Напомним, что ранее на улице Галактионовской стояли знаки запрета остановки по четным/нечетным дням, но их после многочисленных жалоб горожан — машины эвакуировали, пока люди были на спектакле в театре оперы и балета — убрали. Отметим, что на минувшей неделе знаки, разрешающие парковаться до 00:00, установили и возле театра драмы имени Горького на улице Фрунзе от Шостаковича до Вилоновской.

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ИСТОЧНИК KP.RU