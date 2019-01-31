2019-01-31T10:55:33+03:00
Происшествия

Сызранец задушил знакомую ремнем безопасности и выкинул тело в сугроб

Молодой человек убил знакомую у себя в машине в ходе ссоры
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
Изменить размер текста:

В Сызрани полицейские раскрыли убийство 33-летней местной жительницы. Тело женщины нашли в сугробе в лесополосе около одной из дорог.

- Сызранка несколько дней не выходила на связь с близкими, и те обратились за помощью в полицию. Сожитель женщины рассказал, что последний раз он ее видел садившейся в машину к знакомому, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Самарской области Сергей Гольдштейн.

Водителем автомобиля оказался 25-летний местный житель. Он рассказал, что поссорился с женщиной, а затем задушил ее ремнем безопасности. После этого молодой человек вывез тело в лесопосадку возле одной из автодорог и выкинул его в сугроб. Как выяснилось, парень на момент преступления проходил подозреваемым по делу о незаконном обороте наркотиков и находился под подпиской о невыезде. Молодого человека задержали. В СУ СК по Самарской области в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новый легкоатлетический манеж в Тольятти построят до конца 2020 года
Губернатор Дмитрий Азаров стал первым покупателем LADA Vesta Sport в цвете «Тайфун»
В центре Самары женщина на Lexus устроила ДТП с тремя легковушками
Квитанции за вывоз мусора в Самаре придут 1 февраля
В Самаре на Московском шоссе водитель «Лексуса» сбил на «зебре» двух девушек
Преподаватели СамГТУ убедились: стажировка на "Балтике" даст студентам хороший опыт
Самарские таможенники задержали почти 5 тысяч пар поддельных кроссовок NIKE из Киргизии
Самарец, задолжавший детям более полумиллиона рублей, проведет за решеткой 10 суток
В Самаре возле театра оперы и балета разрешили ежедневно парковаться до 00:00
Сервис «МегаФон. Охрана» вышел за границы Самары
В Самаре хотят открыть ретро-почту с гусиными перьями вместо ручек
В Самарской области ФСБ задержала банду контрабандистов, возивших из Евросоюза оружие и боеприпасы
«Все участники конфликта найдены»: в Самаре полиция разбирается со стрельбой по собакам и мужчине-инвалиду
В Сызрани при выполнении работ на заводе серьезно пострадал слесарь-электромонтажник
В Самаре на Мориса Тореза арестовали 9 «одноруких бандитов»
Памятник Шостаковичу появится в Самаре ко Дню города
В Самарской области железнодорожный мост может обвалиться на пассажиров
“Памятники нужно беречь”: В Самаре восстанавливают Иерусалимский храм Иверского монастыря
Самарцы стали реже покупать смартфоны в кредит и чаще выбирать китайские смартфоны