Сызранец задушил знакомую ремнем безопасности и выкинул тело в сугроб

СЕГОДНЯ 10:55 2019-01-31T10:55:33+03:00

Молодой человек убил знакомую у себя в машине в ходе ссоры

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В Сызрани полицейские раскрыли убийство 33-летней местной жительницы. Тело женщины нашли в сугробе в лесополосе около одной из дорог.

- Сызранка несколько дней не выходила на связь с близкими, и те обратились за помощью в полицию. Сожитель женщины рассказал, что последний раз он ее видел садившейся в машину к знакомому, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Самарской области Сергей Гольдштейн.

Водителем автомобиля оказался 25-летний местный житель. Он рассказал, что поссорился с женщиной, а затем задушил ее ремнем безопасности. После этого молодой человек вывез тело в лесопосадку возле одной из автодорог и выкинул его в сугроб. Как выяснилось, парень на момент преступления проходил подозреваемым по делу о незаконном обороте наркотиков и находился под подпиской о невыезде. Молодого человека задержали. В СУ СК по Самарской области в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU