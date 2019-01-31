2019-01-31T11:14:09+03:00
Общество

Самарец, задолжавший детям более полумиллиона рублей, проведет за решеткой 10 суток

Мужчина вообще не хочет принимать участие в воспитании своих дочерей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Судебные приставы отправили алиментщика на путь перевоспитанияСудебные приставы отправили алиментщика на путь перевоспитанияФото: Архив "КП"
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В Самарской области привлекли к ответственности алиментщика, который накопил долг перед дочерьми в более чем 580 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

- Житель Приволжского района не хотел платить деньги на содержание своих детей и не принимал в их жизни никакого участия. В отношении должника было возбуждено два исполнительных производства о взыскании алиментов, - рассказали представители ведомства.

Судебные приставы составили на мужчину административный протокол по статье «Неуплата средств на содержание детей». Мировой судья назначил ему наказание в виде ареста. Мужчине предстоит провести за решеткой 10 суток. Если он не одумается, то ему будет грозить уже уголовная ответственность и до 1 года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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