2019-01-31T11:49:11+03:00
Общество

Преподаватели СамГТУ убедились: стажировка на "Балтике" даст студентам хороший опыт

По всей стране на заводах открылись 82 вакансии в рамках реализации программ «Звезды Балтики» и«Управляй будущим»
Елена СБОРНОВА
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Преподаватели СамГТУ убедились: стажировка на "Балтике" даст студентам хороший опыт.Преподаватели СамГТУ убедились: стажировка на "Балтике" даст студентам хороший опыт.
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Молодых самарских специалистов приглашают на оплачиваемые стажировки на «Балтику». Студентам и выпускникам технических специальностей предлагают начать карьеру в маркетинге, продажах, логистике, финансах, корпоративных коммуникациях, ИТ или управлении персоналом.

- В процессе такой стажировки молодые люди смогут попробовать себя в пивопроизводстве, розливе продукции, энергетике, механике, автоматике, электронике и механотронике. Также под руководством опытных наставников стажеры разработают собственные проекты по совершенствованию одного из технологических процессов, - рассказывают в компании.

Недавно о возможностях компании как работодателя рассказывали преподавателям СамГТУ. Им поведали, какие знания студенты могут получить в процессе прохождения производственной практики и какие темы будут актуальны для курсовых и выпускных квалификационных работ. Традиционно здесь проходят практику, а потом находят работу не только студенты кафедры пищевых производств, но и других специализаций.

Чтобы подать заявку на стажировку, нужно выбрать программу на сайте и заполнить анкету. После ее рассмотрения кандидатам предложат пройти тестирование и собеседование.

Еще больше интересных возможностей и предложений ищите в проекте "КП-Самара".

ИСТОЧНИК KP.RU

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