2019-01-31T11:57:27+03:00
Происшествия

В Самаре на Московском шоссе водитель «Лексуса» сбил на «зебре» двух девушек

Обеих пострадавших госпитализировали в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В среду, 30 января, около 15:30 на Московском шоссе в Самаре произошло ДТП, в котором пострадали два пешехода, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- Было установлено, что 38-летний водитель автомобиля «Лексус», двигаясь по Московскому шоссе, в районе ТЦ «Айсберг» сбил двух девушек 24-х и 17-ти лет, которые пересекали проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, - рассказали полицейские.

В результате случившегося обе девушки получили различные травмы, с которыми их госпитализировали в больницу. В настоящее время правоохранители проводят по факту ДТП проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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